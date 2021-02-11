أنقرة (زمان التركية) – سخر حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه علي باباجان، من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي أعلن خلالها أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.

اتبع حزب الديمقراطية والتقدم في السخرية من أردوغان طريقة صحيفة “تقويم” الموالية للحكومة عندما نشرت قبل عدة أيام خبرا تحت عنوان “لا تذهب للتسوق بدون قراءة هذا الخبر”، حيث قدمت فيها نصائح للأتراك عدم اصطحاب الأطفال في التسوق والابتعاد عن التسوق بمعدة ممتلئة، باعتبارها طرقًا ناجحة في الحيلولة دون شعورهم بوطأة الأزمة الاقتصادية.

اقتبس حزب الديمقراطية والتقدم صورة الصفحة الأولى لصحيفة تقويم المذكورة وعنوانها، مع تغيير اسم الصحيفة من “التقويم” إلى “مقويم”، ووضع العنوان ذاته مع الصحيفة، مع تغيير مضمونها من “لا تذهب للتسوق بدون قراءة هذا الخبر” إلى “لا تذهب إلى القمر قبل قراءة هذا الخبر”، في إشارة إلى برنامج الفضاء الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا.

وبعدما نشر حزب الديمقراطية والتقدم خبره هذا في مواقع الإعلام الاجتماعي، تطرق إلى المشهد الحالي للأوضاع الاقتصادية في البلاد متسائلاً أردوغان كيف سيحقق هذا الحلم في مثل هذه الظروف.

ثم ذكر الحزب عديدًا من العناوين الإخبارية التي تصدر بها الصحف المعارضة فقط وتتغاضى الإعلام الموالي لأردوغان بشقيه الرسمي والخاص، منها ما يلي:

يتعرض الآلاف من المصانع للإغلاق كل شهر

زيادة أسعار الفواتير أضعافا مضاعفة كل شهر

كل شهر تزداد طوابير الخبز الرخيص لفترة أطول

عشرات الآلاف من الناس عاطلون عن العمل كل شهر

زيادة مستمرة في عدد الشباب الراغبين في مغادرة البلاد

المواطن لا يستطيع الوصول لنهاية الشهر

ولفت علي باباجان إلى أردوغان وشركاؤه هم المسؤولون عن انخفاض سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم جراء السياسات النقدية الخاطئة.