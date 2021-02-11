أنقرة (زمان التركية) – برأت المحكمة التركية فيجان يوكساكداغ، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي، من تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

يوكساكداغ التي اتهمت بإهانة أردوغان خلال مؤتمر لها في الـ26 من نوفمبر 2015، حضرت جلسة المحكمة الجنائية العليا العاشرة في أنقرة عبر الفيديو كونفرانس، لأنها معتقلة في سجن قوجايلي.

وفي نهاية الجلسة، أصدرت المحكمة التركية قرارها بتبرئة يوكساكداغ من إهانة أردوغان.

وكانت يوكساكداغ اتهمت أردوغان في مؤتمر لها عام 2015 بدعم المنظمات الإرهابية، ليرفع ضدها الرئيس دعوى قضائية بتهمة إهانته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما كان صلاح الدين دميرتاش ويوكساكداغ رئيسين مشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، تم إلقاء القبض عليها على خلفية التحقيق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني السورية (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية، واتهامهما بتحريض الأكراد على التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية.