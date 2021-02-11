أنقرة (زمان التركية) – تم التقدم بطلب لتسجيل براءة اختراع “الكشكَكْ الرمضاني” التركي المدرج ضمن اليونسكو الخاص بالتراث الثقافي اللامادي.

ويعد الكشكَكْ الرمضاني أحد أشهر أطباق مطبخ مدينة تشوروم التركية وأحد الأطعمة الأساسية خلال شهر رمضان الكريم وبالمناسبات الخاصة.

من جانبه أفاد رئيس بلدية إسكيليب، علي سولوك، أنه تم التقدم بطلب إلى هيئة الاعتماد التركي لتسجيل براءة اختراع هذه الوجبة الشهية.

وأوضح سولوك أنهم بهذا يحمون القيم المعنوية والثقافية قائلا: “تقدمنا بطلب لتسجيل براءة اختراع الكشكَكْ الرمضاني الخاص ببلدة إسكيليب الذي يأتي ضمن الأطباق الأساسية للمطبخ الثري الخاص بالبلدة. وتقدمنا بهذا الطلب بعد كل من المحشي والمخلل الخاص ببلدتنا الذين سبق وأن حصلنا على براءة اختراع لكليهما”.

وأكد سولوك أنهم سيواصلون تعريف العالم بالثقافة الغذائية الخاصة ببلدتهم عقب الانتهاء من إجراءات تسجيل براءة الاختراع، مفيدا أنهم سيتخذون إجراءات براءة الاختراع اللازمة لأكل المنتجات والأطعمة الشهية الخاصة بالبلدة وسيسهمون في التعريف ببلدتهم.

الطهي على الحطب لمدة ثماني ساعات

يتم إعداد هذه الوجبة في أواني فخارية ومن ثم تترك أعلى الحطب لمدة ثماني ساعات حتى تمام الطهي.

يتم إعداد الكشكَكْ بوضع كوب من برغل الكشك وملعقة طعام من السمن و230 جراما من اللحم الضأني وبصلة ومعلقة صغيرة من الصلصة والقدر المناسب من الملح في وعاء. وفي ساعات الصباح يتم وضع هذه المكونات في فرن يوقد بالحطب.

وبحلول المساء يكون الكشكَكْ جاهزا للتناول بعد ثماني ساعات من الطهي.

هذا ويتم تقديم الكشكَكْ الرمضاني مع المخلل الخاص ببلدة إسكيليب الذي لا تخلو منه أي مائدة بالبلدة.