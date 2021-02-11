أنقرة (زمان التركية) – تناول كاتب صحيفة حريت أرطغرل أوزكوك، في مقاله الأخير تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول هبوط تركيا على سطح القمر بالمستقبل القريب.

وأشار أوزكوك في مقاله إلى تصريحات أردوغان حول هبوط تركيا على سطح القمر بحلول عام 2023 قائلا: “أتساءل كم من الشعب التركي يؤمن باحتمالية تحقق هذا المشروع الضخم؟”.

وأوضح أوزكوك أن الإجابة عن هذا السؤال يتطلب العودة إلى عام 1969 حيث لا يستهان بعدد الأتراك الذين اعتقدوا أن الأمريكان لم يهبطوا على سطح القمر في عام 1969 وأن لقطات ذلك الهبوط كانت زائفة.

وذكر أوزكوك أن أحد أبرز خمس نظريات مؤامرة بالعالم تفيد أن الأمريكان لم يهبطوا على سطح القمر وأنهم خدعوا العالم من خلال إعدادهم برنامجا تلفزيونيا زائفا يعطي انطباعا بأنهم هبطوا بالفعل على سطح القمر.

وأضاف أوزكوك أن موقع YouGov أجرى دراسة في هذا الصدد بعنوان “نظريات المؤامرة” سأل خلالها 22 ألف شخص من 21 دولة حول ما إن كانوا يثقون في النظرية التي تزعم أن الأمريكان لم يصعدوا أبدا إلى سطح القمر.

وأكد أوزكوك أن وضع المجتمع التركي لم يكن سيئا في هذه الدراسة قائلا: “جاءت المكسيك في صدارة الدول، حيث يرى 31 في المئة من المكسيكيين أن الأمريكان لم يذهبوا إلى القمر في عام 1969. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بنحو 28 في المئة. حسنا، ما موقف الأمريكان من هذا الأمر؟ يرى 13 في المئة من الأمريكان أن هذا الهبوط كان زائفا. وعلق الكاتب قائلا: “بالنظر إلى هذه النتيجة، يتبين أنه من البعيد أن يصف الأتراك هبوط أردوغان المزعوم في عام 2023 بالهبوط الزائف، فتركيا التي اقتنعت بهبوط أمريكا على سطح القمر ستقتنع بهبوط تركيا عليه أيضا”.