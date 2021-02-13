أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية القبض على موظف بالقنصلية العامة في إسطنبول، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال ضابط الاستخبارات الإيراني المنشق مسعود مولوي، أثناء محاولته الهروب خارج البلاد.

وتظهر لقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة، اعتقال محمد رضا نصر زاده ن، حامل جواز السفر الدبلوماسي الإيراني، من طابق المغادرين بمطار إسطنبول الدولي في 8 فبراير الجاري.

في حي شيشلي بمدينة إسطنبول، سبق اعتقال 11 شخصًا، بمن فيهم عبد الوهاب ك. ، المتهم بارتكاب جريمة قتل الإيراني مسعود مولوي عبر إطلاق النار عليه من سيارة.

يذكر أن محمد رضا نصر زاده ن، صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “القتل العمد” بما يتماشى مع المعلومات الواردة في ملف التحقيق، وهو يعمل ضابط في القنصلية العامة لإيران في اسطنبول، فيما حاول الهروب إلى الخارج عبر مطار اسطنبول وبعد القبض عليه صدر قرار باعتقاله في 9 فبراير.

وفي 14 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قتل المعارض الإيراني مسعود مولوي وردنجاني نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول.

وعلى إثر ذلك، أوقفت تركيا 11 شخصًا ووجهت لهم تهمة القتل، وبعد عرضهم على المحكمة قررت اعتقال 7 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق سراح 4 آخرين شريطة تطبيق الرقابة القضائية عليهم، كان بينهم محمد رضا نصر زاده.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الحادثة بأيام يظهر شخصًا يحمل مسدسًا يطلق منه الرصاص تجاه آخر بينما يركض، وقيل إنها لعملية اغتيال مسعود مولوي، الذي كان يدير قناة “الصندوق الأسود” على تليجرام والتي كان ينشر من خلالها وقائع الفساد في بلده.