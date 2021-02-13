أنقرة (زمان التركية)- أصدرعضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين، تصريحًا يؤيد التحرك للإفراج عن المعتقلين “ظلمًا” في تركيا.

عقب البيان الذي أدلت به وزارة الخارجية الأمريكية ودعت فيه إلى “الإفراج الفوري عن” رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات في تركيا، أعلن هولين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تويتر تأييده لهذه الدعوى.

وجاء في التدوينة التي نشرها هولين: “أرحب بدعوة وزارة الخارجية للإفراج عن زعيم المجتمع المدني التركي المسجون عثمان كافالا. كان ينبغي على ترامب أن يفعل ذلك منذ فترة طويلة”.

وتابع هولين: “لا ينبغي أن ننسى آلاف المواطنين الأتراك الذين تم سجنهم ظلما، بمن فيهم المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرطاش”.

كما أشار فان هولين إلى أن صلاح الدين دميرطاش، زعيم ثالث أكبر حزب سياسي والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDH) ، مسجون منذ أكثر من 4 سنوات.

يذكر أن الخارجية الأمريكية طالبت أنقرة، بالإفراج الفوري عن الناشط التركي عثمان كافالا، قائلة أن استمرار احتجاز الناشط التركي يقوض احترام سيادة القانون.