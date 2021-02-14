أنقرة (زمان التركية) – سجلت عملة البيتكوين أعلى رقما قياسيا لها على الإطلاق، حيث تواصل عملة البيتكوين الارتفاع منذ نهاية عام 2020 الماضي وخصوصا بعدما أعلنت شركة تيسلا استثمارها 1.5 مليار دولار في تلك العملة.

وذكر موقع كوين ديسك أن عملة البيتكوين سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يبلغ متوسط سعر عملة البيتكوين استنادا على البيانات المجمعة من 20 منصة تجارية مختلفة نحو 49 ألف و143 دولار اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينيتش.

وارتفعت قيمة البيتكوين بنحو 3.33 في المئة على الأقل بموقع بينانس لتسجل 49 ألف و300 دولار.

وكانت وكالة بلومبيرج سبق نقلت عن خبراء من بورصة العملات المشفرة لونو والشركة الوسيطة OSL قولهم إن البيتكوين قد يصل سعره إلى 50 ألف دولار على المدى الطويل نظرا لكونه عملة مشفرة جاهزة ومهيئة لشراء الذهب نتيجة لتفوقه واعتباره أفضل استثمار.

وفي مستهل هذا العام تجاوزت قيمة سوق العملة المشفرة حاجز الترليون دولار، حيث نمت عملة البيتكوين بنحو 340 في المئة خلال عام في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة العملات الورقية خلال الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا التي تسببت في إغلاق قطاعات تجارية كبيرة.