أنقرة (زمان التركية)- أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بالعالمة من أصل تركي أوزليم توراجي مطورة لقاح كورونا.

في البيان الذي ورد على حساب اليونسكو على تويتر، جاء فيه: الدكتور أوزليم توراجي هي أحد العلماء البارزين في سباق توفير لقاح كورونا Covid-19. يجب إنهاء القوالب النمطية الجنسية والعرقية والدينية. العلم أكثر فعالية لأنه يقوم على التنوع.

كما تضمن البيان عبارة “الهوية ليس لها جانب سلبي، والشيء السيئ هو تسييسها”.

يذكر أن أوزلام وزوجها أوغور شاهين أسسا شركة “بيونتيك” سنة 2008 بدعم مالي من مؤسسة بيل غيتس بقيمة 55 مليون دولار بعد خبرة سنوات اكتسباها مع مؤسستهما الأولى “غانيماد فارماسوتيكل” التي شهدت النور سنة 2001 وبيعت لشركة يابانية بمبلغ 1,5 مليار دولار سنة 2016.

وأوزلام ابنة طبيب تركي مهاجر إلى ألمانيا كرست هي الأخرى حياتها للعمل في المختبرات.