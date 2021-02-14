واشنطن (زمان التركية)ــ يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لغلق معسكر جوانتانامو في كوبا خلال فترة رئاسته.

الناطق باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن سيغلق معسكر جوانتانامو قبل انتهاء فترة ولايته. وجاء في بيان صادر عنه، “هذا بالتأكيد هدفنا”، وذكر أن مجلس الأمن القومي سينظر في الموضوع.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي كان جو بايدن نائبًا له وعد خلال الحملة الانتخابية بإغلاق معسكر جوانتانامو، لكنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الوعد لأنه لم يحصل على الدعم الكافي من الكونجرس في ذلك الوقت. بينما صرح دونالد ترامب، خليفة أوباما في حملته الانتخابية بأن معسكر الاعتقال سيظل مفتوحًا و”مليئًا بقطاع الطرق”.

افتتح معسكر جوانتانامو الواقع فى كوبا في عهد الرئيس الأمريكى آجورج دبليو بوش عقب العمليات العسكرية التى قادتها الولايات المتحدة فى أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وبينما كان السجناء الأوائل في يناير 2002 يحتجزون في أقفاص، تم تحويل المنشأة لاحقًا إلى سجن شديد الحراسة.

تم إجلاء مئات الأشخاص من معتقل جوانتانامو، ويوجد حاليًا ما يقرب من 40 سجينًا في المعسكر، حيث لم يتم إحضار أي سجناء جدد منذ أن أصبح أوباما رئيسًا في عام 2008.