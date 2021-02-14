أنقرة (زمان التركية) – وصل إلى أرض الوطن البحارة الأتراك الخمسة عشر المختطفين من على متن سفينة موزارت التي هاجمها القراصنة بسواحل نيجيريا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتمكنت السلطات التركية من تحرير البحارة بعد 21 يوما من احتجاز القراصنة لهم، واستقبلهم وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، وأسر البحارة في صالة كبار الزوار بمطار إسطنبول وسط فرحة غامرة.

وفي تمام الساعة السادسة وربع من صباح اليوم الأحد وصل البحارة الخمسة عشر إلى مطار إسطنبول على متن طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من أبوجا، حيث كان في استقبالهم أسرهم برفقة جاويش أوغلو.

وتبين أن البحارة الخمسة عشر هم القبطان مصطفى كايا وعادل ألكان ومسعود مرال وحمزة أورهان وإلياش باس ومصطفى بنكلي أوغلو وجوكهان لالى وأردي أكمان وخليل جولشور وجوكهان بورهان وألبر شكر وودات أكسان ودوغان جان جنكيل ومليح شاتين وأونسال ديلسيز.

جدير بالذكر أن السفينة تعرضت لهجوم قرصنة على بعد 180 ميل من العاصمة النيجيرية، لاجوس، يوم 23 يناير/ كانون الثاني عندما كانت في طريقها من لاجوس إلى كيب تاون.

وتم اختطاف 15 من بين طاقم السفينة المؤلف من 19 شخصا، ولقى شخص أذربيجاني مصرعه، فيما ترك 3 أشخاص بالسفينة.

وتحركت السفينة التي تعرضت للهجوم إلى ميناء بورت جنتيل في الغابون، حيث تم إعادة البحارة الثلاثة إلى تركيا في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني.

هذا وتم الإفراج عن البحارة الخمسة عشر المختطفين أمس الأول بينما لم تكشف أنقرة عن تفاصيل عملية تحرير المختطفين وما إن كان القراصنة حصلوا على فدية مالية.