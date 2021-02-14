أنقرة (زمان التركية)- كشف عضو باللجنة العلمية التركية لمتابعة جائحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في تركيا أن هناك طفرات لفيروس كورونا تنفرد بها تركيا.

وأوضح أ.د. حسن تازار أنه رغم علمهم بهذه الطفرات، إلا أنهم لا يعرفون كيف ستؤثر المتغيرات في تركيا عليها.

وأضاف تازار عضو اللجنة العلمية أن معظم هذه الطفرات لا تحتوي على اختلافات كبيرة. حتى أن بعضها يجعل من الصعب على الفيروس البقاء على قيد الحياة. لكن بعض الطفرات يمكن أن تجعل الفيروس أكثر عدوى وخطورة.

تازار الذي أشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا من الآن فصاعدا، تابع: “لأن عدد الحالات في ازدياد في أوروبا. سنرى ما إذا كان الفيروس ذو الطفرة سيؤثر على بلدنا أم لا.” سنرى بعد منتصف فبراير. هذا هو التنبؤ وفقًا للحسابات والبيانات.

أضاف: نحتاج إلى اتخاذ خطوات حذرة للغاية هنا. في بلدنا، يختلف عدد الحالات من منطقة إلى أخرى. في بعض المناطق بينما يوجد عدد قليل جدًا في بعض المناطق، فقد يكون مرتفعًا في بعض المناطق. نحن نعلم أن الهيكل الجغرافي والبنية الاجتماعية ونمط الحياة وكل شيء فعال في هذا. لذلك، سيكون النهج الصحيح لإجراء تقييم الوباء الإقليمي من خلال لجان الوباء الإقليمية”.