أنقرة (زمان التركية) – حصل البنك المركزي التركي على عروض بقيمة 119 مليار و100 مليون ليرة عبر مناقصة إعادة الشراء (الريبو) حتى 22 فبراير/ شباط الجاري، وقبل نحو 51 مليار منها.

وتم قبول 50 مليار 999 مليون 999 ألف 986 ليرة عبر مزاد الريبو حتى 22 فبراير.

هذا وبلغت نسبة الفائدة البسيطة بمناقصة الريبو 17 في المئة، بينما بلغت نسبة الفائدة المركبة 18.50 في المئة.

والريبو شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل مقابل فائدة تضمن أرباحا محدودة للمقرضين.

وفي سياق منفصل، كشف مدير مخيم “نيزب” للاجئين السوريين جلال دمير أن البنك المركزي التركي أجرى مؤخرًا دراسة بعنوان “النزوح السوري وتأثيره على الشركات التركية”، تشير نتائجها إلى أنه أثر على الاقتصاد التركي، رغم سلبيات محدودة.

وأظهرت الدراسة المذكورة أن تأسيس الشركات في تركيا شهد زيادة بنسبة %10 وارتفع ربحها بنسبة %4، وزادت إمكانية التصدير، بقدوم السوريين إلى تركيا منذ اندلاع الأزمة في بلادهم.