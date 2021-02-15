(زمان التركية)ــ انخفض إنتاج السيارات في تركيا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 9 في المائة، كما انخفضت صادرات السيارات خلال الشهر ذاته بنسبة 21 في المائة.

انخفاض إنتاج السيارات

وفق ما أعلنت رابطة صناعة السيارات انخفض إجمالي الإنتاج الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث وصل إلى 106176 وحدة. وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 9٪ إلى 68 ألفًا 777 وحدة في يناير الماضي، في حين بلغ إجمالي الإنتاج 110 آلاف 590 بإضافة الجرارات الزراعية.

انخفاض صادرات السيارات

وفقًا لبيانات رابطة صناعة السيارات، انخفضت صادرات السيارات الشهر الماضي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت 77569 وحدة.

وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 21 في المائة في يناير الماضي لتصل إلى 48 ألفاً و 50 وحدة، بينما انخفضت صادرات الجرارات بنسبة 16 في المائة إلى 1.235 وحدة.

وقالت جمعية المصدرين التركية إن السيارات المصدرة قل معدلها بنحو 17 في المائة عن حصة إجمالي الصادرات في الشهر.

وانخفض إجمالي صادرات السيارات بنسبة 6 في المائة بالدولار و15 في المائة باليورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 الشهر الماضي. في حين بلغ إجمالي صادرات السيارات في يناير 2.3 مليار دولار، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 22 في المائة إلى 802 مليون دولار.