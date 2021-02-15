أنقرة (زمان التركية) – أفادت البرلمانية المعارضة جمزة تاشجيار، تزايد أعداد المواطنين الحاصلين على شهادة فقر حال بشكل كبير.

البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري ذكرت أن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تشهدها تركيا أسفرت عن زيادة جنونية في معدلات الطلب على شهادة فقر الحال.

أضافت تاشجيار قائلة: “خلال لقاءاتي مع رؤساء الأحياء أبلغوني أنه يصعب إعداد إحصاءات لأعداد الأشخاص الحاصلين على شهادة فقر الحال نظرا لكثرة الطلبات، غير أن بعض المناطق شهدت زيادة كبيرة بينما شهد البعض الآخر تضاعف أعداد الحاصلين على هذه الشهادة”.

وأوضحت تاشجيار أن هذا الأمر بمثابة مؤشر آخر على مدى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع في تركيا مفيدة أن مئات الآلاف من الأتراك أصبحوا بحاجة إلى إعانات بعدما كانوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم وأن هذا الأمر هو أهم ما يشغل الرأي العام في تركيا.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا ارتفع بنسبة 1.68 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى من التوقعات، مقتربا من 15 بالمئة على أساس سنوي.