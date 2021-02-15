أنقرة (زمان التركية) – شهدت ولاية يوزجات وسط تركيا وفاة مزارع في اليوم التالي لمصادرة جراره الزراعي نتيجة لإصابته بأزمة قلبية.

وتوفي مزارع يدعى عثمان يلماز في قرية كوتشوك نفس التابعة لبلدة يركوي متأثرا بالصدمة التي تعرض لها عقب مصادرة جراره الزراعي بسبب الديون المتراكمة عليه.

علي إحسان يلماز، نجل المزارع، أفاد أن والده لم يتمكن من سداد مبلغ الخمسة وعشرين ألف ليرة الذي اقترضه من مرابي قروض عندما لم يتم بيع محصول البنجر.

وقال يلماز: “في أغسطس الماضي صدر قرار بمصادرة الجرار ولم يكن لدينا علم بهذا. والدي منح مرابي القروض آلة غرز حبوب البنجر مقابل هذا المبلغ لكن تم المباشرة في إجراءات الحجز على الجرار نظرا لعدم حصولنا على سند” يثبت إبراء الذمة.

وأضاف نجل المزارع أن والده صدم فور رؤيته قرار مصادرة الجرار مقابل سداد الدين وهو ما دفعهم إلى التقدم بطعن إلى المحكمة مفيدا أن والده أصيب بأزمة قلبية في اليوم التالي أدت إلى وفاته.

وزعم نجل المزارع، الذي سُجن في عام 2019 لعجزه عن سداد قرض بقيمة 12 ألف ليرة، أنه فقد والده نتيجة لقرار مصادرة الجرار الذي يستخدمونه في الزراعة وأنهم لم يعد لديهم حتى المعدات اللازمة لمواصلة العمل في الزراعة.

كما ذكر نجل المزارع أنهم تعرضوا لخسائر عندما لم يشتري مصنع شوروم للسكر 800 طن من بنجر السكر منهم.