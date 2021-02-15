أضنة (زمان التركية) إطلالة رائعة يتمتع بعا جسر فاردا في منطقة كاريسالي في ولاية أضنة، يجذب بها الزوار وخاصة هواة التصوير الفوتوغرافي، لما يتمتع به من جمال فريد ليلًا ونهارًا.

يُعرف جسر فردا باسم جسر المانيا ألمانيا أسسته في عام 1992، ويُعرف من قبل السكان المحليين في حي حاجركرفي بمنطقة كاريسالي باسم “جسر كوجا”.

الجسر التاريخي على بعد 64 كيلومترًا من أضنة عن طريق البر ، هو من بين الأماكن التي يرتادها المصورون وعشاق الطبيعة.

يقدم جسر فاردا الذي يعد من أهم المعالم في المنطقة بتارخيه وهندسته المعمارية، جمالا مختلفا ليلا ونهارا، خاصة لمحبي التصوير الفوتوغرافي.