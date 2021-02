دبي (زمان التركية)ــ إلتقط مسبار الأمل الإماراتي أول صورة لكوكب المريخ بعد دخوله الناجح مدار الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الصورة الأولى لمسبار الأمل، وقال في تغريدة عبر تويتر: “من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021