أنقرة (زمان التركية)- أعلنت السلطات الإسرائيلية عرقلة تحويل أكثر من 100000 دولار من البضائع والأموال القادمة من تركيا لتمويل حركة حماس.

وأفاد جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك ووزارة الدفاع الإسرائيلية، أ أن العملية نفذها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب بوزارة الدفاع والشاباك ومكتب الجمارك.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إن الأموال التي تم التحفظ عليها والبالغة 121,402 دولار، تمت من حسابات بنكية لأربعة أفراد وشركتين. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط عدد من حاويات الشحن ومحتوياتها التي تم إرسالها من تركيا إلى ميناء أشدود.

وأضاف جانتس: “سنواصل العمل بقسوة ضد الإرهاب وتعقب بنيته التحتية أينما وجدت”، على حد تعبيره.

وكان جانتس اتخذ إجراءات للاستيلاء على 4 ملايين دولار حولتها إيران إلى حماس في قطاع غزة في ديسمبر.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الأموال تهدف إلى تحسين البنية التحتية لحماس في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع الرواتب لأعضاء حماس.

وقالت الوزارة إن مصدر الأموال هو النظام الإيراني الذي يواصل العمل ضد إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس دعت تركيا مؤخرًا إلى الإشراف على الانتخابات العامة.