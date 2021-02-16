أنقرة (زمان التركية)–أصدرت محكمة تركية قرارا بحبس ثلاث قيادات بحزب الشعوب الديمقراطي من بينهم رئيسة شعبة الحزب بولاية كارس، سفدا سوباشي، في ظل حملة أمنية عنيفة يتعرض لها الحزب الكردي.

وكانت قوات الأمن داهمت منزل رئيسة شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سفدا سوباشي، في الثاني عشر من الشهر الجاري خلال حملة أمنية شنتها بولايتي كارس وإغدير واعتقلتها.

كما اعتقل في اليوم ذاته أربعة أشخاص آخرين هم عضو مجلس إدارة الحزب بالمدينة، زكي شور، وعضوين في إدارة الحزب ببلدة ديجور وأحد قيادات الحزب بمدينة إغدير وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والترويج له.

وجاءت هذه الاعتقالات في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة كارس.

وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن والفحوصات الطبية تم عرض المعتقلين على المحكمة التي قضت بحبس ثلاثة أشخاص من بينهم سوباشي وإخلاء سبيل الإثنين الآخرين مع إخضاعهما للرقابة القضائية.

يذكر أن وزارة الداخلية في تركيا أعلنت أمس عن حملة أمنية ضخمة في 40 ولاية أسفرت عن اعتقال 718 شخصًا، بينهم رؤساء شعب في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وجائت الاعتقالات بعد الضجة التي أحدثها الإعلان عن مقتل 13 مواطن تركي في شمال العراق كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني منذ سنوات. وشكك أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي في الطريقة التي قتل بها المختطفين، كما ألقوا باللوم على الحكومة في عدم التفاوض مع الخاطفين لإنقاذ الضحايا.