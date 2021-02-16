أنقرة (زمان التركية) – أبدى رئيس حزب الوطن التركي، دوغو برينجك إلى رفضه طلب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بشأن إعلان الحداد الوطني في تركيا على خلفية استشهاد 13 بينهم عسكريين كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة خبرترك علّق برينجك الموالي للمعسكر الأوراسي في مقابل المعسكر الأطلسي قائلا: ” لا يمكن إعلان الحداد الوطني لمجرد استشهاد 13 مواطنا”.

وعلى الصعيد الآخر قال أحد ضيوف البرنامج مستنكرا: “ولما لا! الأمر مرتبط باللوائح القانونية، وليس لدي اعتراض على الأمر. ولا يمكن لضمير المواطن أن يعترض على هذا”.