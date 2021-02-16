أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير مسرب لهيئة الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد أن ينصب نفسه زعيما للسنة في العالم، وينش التطرف.

المعارضة الهولندية طالب البرلمان بمعومات أكثر عن تقرير هيئة الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندية الذي ذكر أن أردوغان يستخدم الدين الإسلامي لتحقيق مكاسب سياسية ويعمل مع المؤسسات الجهادية، ويساهم في انتشار”السلفية الإسلامية”.

وأضاف التقرير أن تصرفات أردوغان يمتد تأثيرها للأتراك المقيمين في هولندا، فضلا عن تهديد الأمن الداخلي للبلاد.

وذكر التقرير أن الأتراك الذين يعيشون في الخارج تأثروا بتوجيهات أردوغان، مشيرا إلى أن أنصار أردوغان المتواجدين بكثرة في هولندا لديهم علاقات بالمؤسسات التركية هناك، وبالتالي يمكن لهذه المؤسسات أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هولندا.

كما سلط التقرير الضوء على وجود علاقة بين رد فعل أردوغان المناهض للغرب، في أعقاب الهجمات الإرهابية اليمينية المتطرفة التي وقعت ضد مسلمين في ”كرايستشرش“ بنيوزيلندا عام 2019، والهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ”أوتريخت“ الهولندية في نفس العام وأدى إلى مقتل 4 أشخاص، رغم أن بعض المصادر قالت إن هذا الرابط يعتبر مشكوكاً في صحته من جانب خبراء.