أنقرة (زمان التركية)- قال أوغور شاهين البروفيسور الألماني من أصل تركي مطور لقاح كورونا، إن وباء كورونا لن ينتهي هذا العام ولا حتى في عام 2022.

وأوضح شاهين أنه من الواضح استمرار انتشار كورونا، فلن يكون مجرد أزمة طارئة خلال عامي 2021 و2022، بل سيستمر معنا خلال العشر سنوات القادمة.

وأكد شاهين الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيك”، على أن كورونا سيمثل تحديا للعالم كله خلال الـ10 سنوات القادمة.

,وأضاف شاهين أنهم وفروا لقاح كورونا لأكثر من 10 ملايين شخص، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه، مشيرا إلى أنهم يريدون توصيل اللقاح إلى الناس في جميع أنحاء العالم، وليس ليس فقط للبلدان المتقدمة اقتصاديًا، ولكن أيضًا النامية، فجميع الدول لديها حق الحصول على اللقاح.

شاهين أوضح أنهم أسسوا الشركة لتطوير علاجات مناعية للسرطان، ولكنهم شعروا بمسؤولية القيام بشيء للتوعية بالوباء في يناير من العام الماضي.

وتابع: “عندما قررنا بدء المشروع، كان لا يوجد دليل على نجاحه، كان الهدف من المشروع هو تطوير لقاح في أسرع وقت ممكن، حتى أنهم لم يعرفوا كيف سيكون التمويل في بداية المشروع، ولإعطاء مثال على ذلك، بلغت ميزانيتنا الإجمالية للعامين المقبلين حوالي 350 مليون دولار. ووجدنا لاحا أن المشروع سيكلف حوالي 1.5 مليار”.