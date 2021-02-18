أنقرة (زمان التركية)- أعلن محافظ ولاية كوجايلي شمال تركيا أنه سيرفع دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز إلى 2 ليرة.

وارتفع سعر رغيف الخبز الذي يزن 230 جرام من 1.57 إلى 2 ليرة في قوجايلي. محافظ المدينة أعلن اعتراضه على هذه الزيادة، متخذا قرارا بتقديم شكوى قضائية لإلغائها.

وقال علي ساري، رئيس غرفة الخبازين في قوجايلي، “لن يكون من الصواب القول إن ما يقوله المحافظ صحيح أو خطأ. الموضوع حاليا في القضاء. سننتظر إجراءات المحكمة”.

وأعلن أهالي كوجايلي تأييدهم لقرار المحافظ بخصوص رفع الدعوى القضائية.

وذكر تقرير أن ارتفاع سعر الخبز من 1.75 ليرة إلى 2 ليرة، يجبر 50 ألف اسرة تركية في كوجالي على شراء الخبز المتبقي من المساء، لأنه يكون عليه تخفيض بنسبة 25%.

وبرر رئيس غرفة الخبازين والتجار والحرفيين في كوجايلي، علي ساري، الزيادة بالقول: “تكاليف الخبز زادت بنسبة 50 في المائة، علينا أن نصنع 230 جرامًا من الخبز مقابل 2 ليرة تركية مع زيادة بنسبة 14 في المائة عن طريق الحفاظ على ثبات وزن رغيف الخبز.”

وقال أحد المواطنين في كوجايلي يدعى “إلهامي جولتكين”: في جميع أنحاء العالم، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لكن الخبز عنصر أساسي وضروري. ضع في اعتبارك عائلة منخفضة الدخل لديها 4-5 أطفال. خاصة إذا فقد الأب وظيفته خلال فترة الوباء هذه، فليس من المناسب رفع سعر الخبز بهذا القدر. حسنًا، ربما زادت المدخلات، حدثت أشياء أخرى. أنا أيضا أعطيهم الحق. لكن سعر 2 ليرة تركية مرتفع. قدم الحاكم طلبًا جيدًا جدًا نيابة عن شعبنا. أعتقد أنه يجب عليهم التراجع عن هذا الارتفاع.

أوزجان يوكسيل أكد أيضا أن الزيادة كانت كبيرة جدًا، متابعا: “أوافق على رفض مكتب المحافظ القرار. لقد قام بحركة لطيفة للغاية. هناك بالفعل زيادة شديدة. الخبز الصغير، الذي يكلف 1.75 ليرة تركية، يصبح 2 ليرة تركية في المرة الواحدة. قد لا يجد الناس أنه من الغريب أن يكون السعر 1.80 ليرة تركية. لكن في وقت مثل هذا، فإن معدل الزيادة مفرط. عار على هذه الأمة”.

كما قالت سهيلة دوغان أنه يجب على الجميع مساعدة بعضهم البعض بدلاً من زيادة الأسعار خلال فترة الوباء وذكرت أن هناك فترة مضطربة في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت أسعار رغيف الخبز بنسبة 33%، بسبب ارتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى وفقا لغرفة الخبازين في إسطنبول التي ذكر أن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرام من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرش (ربع ليرة تركية).