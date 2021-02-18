أنقرة (زمان التركية)- زعم تقرير استخباراتي هولندي مسرب وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهجوم ترام أوتريخت المتهم فيه رجل تركي.

التقرير أشار إلى استغلال حادث إطلاق النار على مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا (15 مارس 2019) المتورط به رجل متعصب من قبل أردوغان صاحب الخطاب العام المعادي للغرب، للعب دور في التحريض، تأثر به التركي جوكمان تانيش المتهم بشن هجوم أوتريخت في نفس العام بهولندا.

وبحسب التقرير الذي أعدته هيئة تنسيق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والمكون من 30 صفحة، فإن أهداف أردوغان المتمثلة في “الأسلمة” يتم نشرها في المجتمع التركي بهولندا من خلال “الجمعيات التركية الهولندية”.

ويضيف التقرير أن المنظمات السلفية التركية تتمتع “بعلاقات قوية” مع المنظمات التركية في هولندا، لا سيما مع المنظمات الشبابية.

وتتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة السلفيين ويتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

ويسلط التقرير الضوء على علاقة تركيا بجماعات معينة بما في ذلك “هيئة تحرير الشام” في سوريا، حيث وفر أردوغان مجالا للحركات المتشددة الأخرى بما في ذلك “جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين”.

يذكر أن التركي جوكمان تانيش متهم بشن هجوم في 18 مارس/آذار 2019، بإطلاق نار جماعي على ترام في أوتريخت، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرون.