أنقرة (زمان التركية) – ربحت صحفية تركية قضية تعويض، ضد عنف الشرطة وحكم لها بتعويض مالي قدره 15 ألف ليرة تركية.

المحكمة الدستورية التركية أصدرت قرارا في 12 يناير الماضي بأن الصحفية بيضاء كورال انتهك حقوقها بعدما تعرضت لمعاملة تتعارض مع كرامة الإنسان المكفولة في المادة 17 من الدستور، وحرية التعبير المكفولة في المادة 26، وحرية الصحافة المكفولة في المادة 28، أثناء عملية اعتقالها عام 2015.

وبناء عليه قضت محكمة أخرى اليوم بقبول دعوى كورال التي تقدمت بها في العام 2016، والحكم لها بتعويض 15 ألف ليرة.

وتعود القصة لأحداث احتجاجات مجلس التعليم العالي في منطقة “بيازيد” بإسطنبول في 6 نوفمبر 2015، حيث حاولت الشرطة التركية اعتقال الصحفية كورال عن طريق وضع الأصفاد المعكوسة في يديها بينما كانت تصيح، قائلة “الآن لن يكون هناك شيء مثل الماضي، سنعلمكم هذا”.

وتم إنقاذ كورال من الاعتقال بواسطة أصدقائها المراسلين، ولكنها رفعت دعوى قضائية بسبب عنف الشرطة الممارس ضدها.