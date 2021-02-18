القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح الخميس وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط عبر للوزير الباكستاني عن عميق تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين باكستان والدول العربية والتي ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية؛ في حين أكد الوزير الزائر على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث استعرض الأمين العام الأوضاع العربية بشكل عام في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، وخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية تأسيساً على الموقف الثابت لباكستان دعماً للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة جنوب آسيا وعلاقتها وتأثيراتها على الأوضاع في الشرق الاوسط.