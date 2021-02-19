أنقرة (زمان التركية) – بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي أفق تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها، أن المكالمة بين الزعيمين تطرقت على وجه الخصوص إلى “إمكانية تصدير اللقاحات الروسية إلى تركيا وتنظيم إنتاجها هناك”.

وأشار الكرملين إلى أن كلا الطرفين أكدا خلال الاتصال سعيهما إلى مواصلة توسيع العلاقات الروسية-التركية ذات المنفعة المتبادل في مختلف المجالات، مع إعطاء أولوية خاصة إلى تطبيق المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تركية في ديسمبر الماضي عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله إن لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد كورونا أصبح خارج دائرة اهتمامات أنقرة بسبب عجز موسكو عن ضمان تطابقه مع معايير “الممارسة المخبرية الجيدة” الدولية (GLP)، لكن الجانب الروسي نفى لاحقا صحة هذه الاقتباسات وأكدت أن المفاوضات بشأن إمكانية تصدير اللقاح إلى تركيا لا تزال متواصلة.

ويعد “سبوتنيك V” اليوم بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي الذي تم اعتماده حتى الآن في 28 دولة بعد نشر مجلة “لانسيت” الطبية الشهيرة مطلع فبراير الجاري نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.