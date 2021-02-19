أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الصحة التركية أمس الخميس، إن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.

وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير الماضي، بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة التركية أنه بحلول فترة ما بعد ظهيرة اليوم، تجاوز عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح 5.2 مليون شخص. وتلقى نحو 900 ألف منهم، وبينهم مسؤولون بالحكومة، الجرعة الثانية.

وتعتزم تركيا تطعيم المدرسين في وقت لاحق من هذا الشهر قبيل إعادة فتح المدارس على مستوى البلاد في الأول من مارس القادم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن البلاد ستبدأ العودة تدريجيا للحياة الطبيعية، بناء على وضع كل منطقة على حدة، اعتبارا من مارس.

وسجلت تركيا أكثر من 2.6 مليون إصابة بكورونا ونحو 27 ألف وفاة منذ مارس الماضي، وفرضت في ديسمبر 2020 عزلا عاما في عطلات نهاية الأسبوع وحظر تجول ليليا وقيودا أخرى لمواجهة ارتفاع الإصابات.

لكن بالرغم من سرعة التطعيمات، يتراوح العدد اليومي للإصابات الجديدة بين ستة آلاف وثمانية آلاف مما يثير القلق في البلاد.