أنقرة (زمان التركية) – قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، إن العلاقات بين تركيا وروسيا ليست بالوردية بل علاقة معقدة.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي “جيفري” أن موسكو اضطرت للتراجع خطوات في ثلاث ملفات كبرى وهي “إدلب، وليبيا، وقره باغ”، بسبب تركيا.

وفي سياق منفصل، أشار جيفري إلى أن الرئيس رجب أردوغان رفع شعار “صفر مشاكل مع الدول”، خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين، ولكنه انتقل إلى حالة أكثر تصادمية واستبدادية مع الغرب.

وشدد جيفري على أن تركيا بسبب سياسات أردوغان في العقد الأخير تحولت من صفر أزمات إلى صفر حلفاء.

كما أكد جيفري أنه في حالة عدم استعداد أنقرة لتقديم تنازلات بخصوص أزمة أس 400 الروسية، فلن يكون هناك علاقة مثمرة بين الطرفين.

وذكر جيفري أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، تختلف عن الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، لأن العديد من الأشخاص في الإدارة الجديدة لديهم استياء من أردوغان وسياساته.