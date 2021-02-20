أنقرة (زمان التركية)- ارتفع عدد الذين لجأوا إلى القروض الشخصية في تركيا بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص خلال العام الماضي.

ووفقا لبيانات مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، فإنه اعتبارًا من نهاية عام 2020، ارتفع عدد أصحاب ديون القروض الشخصية بمقدار 2 مليون و 107 آلاف شخص مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغ 34 مليونًا و 4 آلاف شخص.

كما أوضحت البيانات زيادة ديون قروض هؤلاء الأشخاص من 618.5 مليار ليرة إلى 866.6 مليار ليرة.

وأثر وباء كورونا والأزمة الاقتصادية على دخل الأفراد بشكل واضح.

وأضافت البيانات أنه في حين زاد عدد الأفراد الذين لديهم ديون قروض إسكان فردية بمقدار 112 ألفًا إلى 2 مليون و601 ألف شخص، ارتفع حجم الدين من 206.4 مليار ليرة إلى 287.1 مليار ليرة.

كما ارتفع عدد الأفراد الذين لديهم ديون قروض استهلاكية شخصية بمقدار 2 مليون 370 ألف شخص ليبلغ 27 مليون 885 ألفًا، وبلغ حجم الدين 395.2 مليارًا من 266.4 مليار ليرة.

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط ​​إجمالي ديون القروض الاستهلاكية منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2020 من 19 ألفًا و 390 ليرة إلى 25 ألفًا و 484 ليرة.

وكانت أول 5 مدن ذات أعلى متوسط ​​ديون هي أنقرة 26 ألفًا و 293 ليرة وإزمير 23 ألفًا و 150 ليرة ومرسين 21 ألفًا 917 ليرة وتكيرداغ 21 ألفًا و 871 ليرة وأنطاليا 21 ألفًا و 319 ليرة.