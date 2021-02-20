القاهرة (زمان التركية)ــ يسعى النجم المصري محمد صلاح لزيادة رصيد أهدافه خلال لقاء اليوم السبت بين نادي ليفربول ونادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يصارع “صلاح” على لقب هداف البطولة.

ووفق تقرير لصحيفة “المصري اليوم” يحتل محمد صلاح حاليًا صدارة الترتيب برصيد 17 هدفًا يليه برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، برصيد 14 هدفًا، بفارق 3 أهداف فقط عن المصري، فيما سيخوض مباراة أسهل هذا الأسبوع أمام نيوكاسل، صاحب المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الثلاثي هاري كين وهيونج مين سون، نجمي توتنهام، ودومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون في المنافسة كذلك برصيد 13 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1. محمد صلاح- 17

2. برونو فيرنانديز- 14

3. هاري كين 13

4. هيونج مين سون- 13

5. دومينيك كالفيرت ليوين- 13

6. جيمي فاردي- 12

7. باتريك بامفورد- 12

8. إلكاي جندوجان- 11

9. أولي واتكينز- 10

10. كاليوم ويسلون- 10