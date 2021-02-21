القاهرة (زمان التركية) – أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ ازاء تصاعد اعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن هناك متابعة عن كثب للتطورات في الصومال وتدعو الجامعة “كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل الي اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به” .

كما أكد البيان على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من امن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.