أنقرة (زمان التركية)- احتلت تركيا المرتبة الـ87 من ضمن 143 دولة حول العالم، وفق تقييم ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني في العالم وهم “سنادرز آند بورز” “فيتش” “موديز”.

مؤسسة أبحاث الاستثمار “ألنوس” أعدت تقريرا يظهر ترتيب 143 دولة بحسب تصنيف وكالات الصنيف الائتماني الثلاث اعتبارًا من نهاية عام 2020.

وفق التقري احتلت تركيا العام الماضي المرتبة الـ87 من ضمن 143 دولة حول العالم، متقدمة أربعة مراكز مقارنة بعام 2019. وحدث صعود في التصنيف على الرغم من تدهور متوسط ​​درجة الائتمان.

تركيا جاءت بعد الأردن وسبقت تركيا السنغال وهندرواس البالغ.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت التصنيفات الائتمانية لـ46 دولة في عام 2020.

وأصدرت أمس السبت، وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تقريرها الخاص بعام 2020، والذي أبقت خلاله على تصنيفها لتركيا عند “بي بي” سالب مع تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى مستقرة.