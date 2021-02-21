أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس حزب الشباب التركي جيم أوزان، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بنقل الرشاوى التي حصل عليها من عملية الخصخصة إلى قطر.

وزعم أوزان في تصريحات مثيرة للجدل خلال مشاركته في بث مباشر على قناة Bizim TV على موقع يوتيوب أن حكومة العدالة والتنمية قامت ببيع شركة Telsim في لندن مقابل 4.5 مليارات دولار، وحصل على رشاوى بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأفاد أوزان خلال مشاركته في البث المباشر، أن زعيم “العدالة والتنمية” رجب أردوغان ينقل متحصلات الفساد إلى قطر وأن الرشاوى التي حصل عليها من عمليات الخصخصة توجد هناك، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا كانت قد أدرجت حزب الشباب ضمن القائمة التي ضمت 17 حزبا بإمكانها خوض الانتخابات.

وعقب صدور هذه القائمة نشر أوزان تغريدة أعلن خلالها أن حزبه سيخوض الانتخابات دون أي مشكلة.

يذكر أنه في عام 2013 طفت إلى السطح في فضيحة ملفات الفساد والرشوة التاريخية التي وكان متورطا فيها وزراء بحكومة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان، الذي أصدر قرارات بالعفو عنهم.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أيكوت أردوغدو، قال أواخر العام الماضي إن الأضرار العامة الناجمة عن الفساد والرشوة خلال 20 عاما من تولي حكومات حزب العدالة والتنمية السلطة بلغت 5 تريليونات دولار، متهما كل المسئولين ذوي النفوذ السياسي، وخاصة الرئيس أردوغان، بالمسئولية عن هذا الدمار بما يتناسب مع سلطتهم وصلاحياتهم.

وأظهر مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضي.