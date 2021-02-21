عمان (زمان التركية)ــ تصاب العديد من النساء بفقر الدم ما يعرف بالأنيميا (Anemia) والذي يترتب عليه العديد من المضاعفات الصحية، في المقال التالي سنتعرف على أهم أعراض وأسباب الإصابة بفقر الدم.

فقر الدم عند النساء

فقر الدم هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من كريات الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين اللازم إلى أنسجة الجسم، مما قد يسبب للشخص المصاب به الإعياء والضعف العام، ويمكن أن يحدث فقر الدم للأسباب أدناه:

عدم إنتاج الجسم القدر الكافي من خلايا الدم الحمراء.

التعرض لنزيف يؤدي الى فقدان خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر من القدر الذي يمكن استبداله.

فقدان الجسم لخلايا الدم الحمراء.

أنواع فقر الدم عند النساء؟

توجد عدة أنواع من فقر الدم عند النساء، ولكل منها أسبابه لكن من أشهر الأنواع التي تصيب النساء هي:

1- فقر الدم عند النساء الناجم عن نقص الحديد

لأن كريات الدم الحمراء تحتوي على الحديد فمن البديهي عند فقدان كمية كبيرة من الدم سيؤدي إلى نقص كمية الحديد في الجسم، والنساء اللواتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية هم أكثر عرضة للإصابة بأنيميا الحديد بسبب فقدانهم كمية كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية.

وأما بالنسبة إلى أهم أعراض نقص الحديد، فهي عادةً ما تتمثل في كل:

هشاشة الأظافر.

التعب والإرهاق.

صعوبة التركيز.

شحوب الجسم.

تساقط الشعر.

حدوث تشققات في اللثة.

صعوبة التنفس.

2. فقر الدم عند النساء الناجم عن نقص الفيتامينات

يحتاج الجسم إلى حمض الفوليك وفيتامين ب12 بالإضافة إلى الحديد لإنتاج الكمية الكافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر في انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء والتعرض لخطر الإصابة بالأنيميا.

فإذا كنت حاملًا ولا تتناولين مكملات غذائية متعددة الفيتامينات وتحتوي على حمض الفوليك، فأنت أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، وأهم أعراض فقر الدم عند النساء الناتج عن نقص الفيتامينات، هي الاتية:

الإحساس بالوخز في اليدين أو القدمين.

فقدان حاسة اللمس.

صعوبة في المشي.

الام العضلات.

وجع الرأس والشعور بالغثيان.

أسباب فقر الدم عند النساء

هناك عدة عوامل تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وهي:

1. الدورة الشهرية

تؤدي غزارة الطمث إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويحدث ذلك عندما يحاول جسمك تعويض خلايا الدم الحمراء المفقودة باستخدام مخزون الحديد الموجود في الجسم، وذلك من أجل إنتاج مزيدًا من بروتين الهيموجلوبين المسؤول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الدم الحمراء.

2. الحمل

خلال الستة الشهور الأولى من الحمل فإن الجنين يتغذى من جسم الأم، لذلك فهو يحصل منها على الكمية اللازمة من حمض الفوليك والحديد الأساسيان في عملية نموه بشكل الصحي والسليم داخل الرحم، وهذا يؤدي إلى نقص مخزون الحديد عند الأم وبالتالي يعرضها لخطر الإصابة بالأنيميا.

3. الولادة

الكثير من النساء تفقد كمية كبيرة من الدم أثناء الولادة وبالتالي تقل مستويات الحديد في جسدها وتحتاج المرأة في هذه الحالة إلى تناول نسبة أكبر من الحديد لتعويض ما يفقده الجسم من دماء.

4. التغذية السليمة

تميل النساء في معظم الأحيان إلى اتباع حمية غذائية قاسية من أجل إنقاص وزنهن والحفاظ على رشاقتهن، مما قد يؤدي إلى عدم تناول كميات كافية من عنصر الحديد في نظامهن الغذائي والذي يسبب بدوره الإصابة بفقر الدم.

الجدير بالذكر أن الحديد يتوفر في العديد من الأغذية مثل؛ البيض واللحوم وبعض النباتات الورقية الخضراء.

مضاعفات فقر الدم عند النساء الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم عند النساء أو نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة تشمل الاتي:

1. مشاكل القلب

الأنيميا تؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين بالدم، وهو عبارة عن بروتين وظفيته الأساسية نقل وحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم لإمداده بالطاقة اللازمة.

عند انخفاضه يصبح العبء الملقى على القلب كبير بسبب الحاجة إلى ضخ الدم بشكل أكبر وأسرع ليمد الجسم بالأكسجين الذي يفتقده هذا الجهد الإضافي المبذول، مما يؤدي ذلك إلى تضخم القلب أو فشله.

2. مضاعفات الحمل

تؤدي إصابة الحامل بفقر الدم إلى خطر الإصابة بالولادة المبكرة أو إنجاب أطفال يعانون من قلة الوزن أو مصابون بالتشوهات الخلقية نتيجة تأخر النمو لدى الجنين.

3. الإرهاق الحاد

عندما تكون الأنيميا شديدة، قد تكونين متعبة لدرجة أنك لا تستطيعين إكمال المهام اليومية وذلك بسبب نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الجسم لتزويدها بالطاقة الضرورية لقيام جميع الأعضاء بمهامها الحيوية.

المصدر: ويب طب