أنقرة (زمان التركية)- شكك قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في الذمة المالية لنجل عمدة بلدية شانلي أورفا.

إبراهيم صافاجاك عضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية بولاية شانلي أورفا، اتهم نجل عمدة البلدية المنتمي للحزب الحاكم زينال عابدين بيازجول، بالثراء بدون وجه حق.

صافاجاك نشر على تويتر، تدوينة قال فيها مخطبا عمدة البلدية بيازجول: “لا تكن مافيا سياسية! نحن لا نخاف منك، نحن نخجل من طيب أردوغان، أنت كاذب”.

وتابع صافاجاك: “في الوقت الذي يحمل ابنك أكياسًا من المال، لا يمكن لأصحاب المتاجر إحضار الخبز، والمدعين العامين ليسوا من أجلك وحدك، والقضاة ليسوا من أجلك أنت وحدك، ولا يمكنك إخافتهم. في حين أن أفراد الشعب لا يستطيعون إحضار الخبز لأسرهم، فإن ابنك يفتح مستشفى مقابل 120 تريليون. من أين يأتي هذا المال؟ “.

ولكن بعد ذلك، نشر صافاجاك تدوينة اعتذار لبيازجول، مشيرا إلى أنه كتبها بسبب حالته النفسية السيئة، معربا عن حبه وولائه لرئيس البلدية.

صافاجاك زعم أنه كان يرغب في الوصول إلى رئيس البلدية زينال عبر قنوات مختلفة، لكنهم لم يسمحوا له بالتحدث معه.

وأغلق صافاجاك حسابه الرسمي على موقع تويتر بعد هذه الفضيحة.