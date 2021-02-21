أنقرة (زمان التركية)- قال معارض تركي إنه، إنه منذ سبع سنوات، أصبح المواطنون يخشون إشعال جهاز التدفئة، خوفًا من فوتير الغاز المرتفعة.

أحمد أكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن الطاقة والبنية التحتية، قل إنه منذ عام 2014، زادت فاتورة الغاز الطبيعي الضعف، وارتفعت رسوم توصيل الغاز 3.5 ضعفًا.

واستعرض أكين دراسة تفيد نتائجها بتحول الوعود بالخصومات إلى زيادات تلقائية للغاز الطبيعي كل شهر.

أكين أوضح أنه على الرغم من “الأخبار السارة التي يتم الإعلان عنها في ظل نظام دولة الرجل الواحد والذي تم تطبيقه منذ عام 2014، إلا أن الأخبار السارة مثل احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود لم تنعكس في الفواتير؛ بل على العكس، فقد أحرقت جيوب المواطنين”.

ويتابع أكين: “منذ 10 أغسطس 2014، عندما تم انتخاب أردوغان رئيساً لأول مرة، زادت فواتير الغاز الطبيعي بنحو 1.8 ضعف. وارتفعت فاتورة الغاز الطبيعي التي كانت 100 ليرة في يناير 2014 إلى 176 ليرة في فبراير 2021 دون تغيير كمية الاستهلاك. ووفقًا للحساب الذي تم إجراؤه على أكثر من 10 أمتار مكعبة من الاستهلاك، فقد ارتفعت تكلفة 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي المستهلك في الشتاء من 303 ليرات في يناير 2014 إلى 540 ليرة تركية في فبراير 2021 “.

ويضيف المعارض التركي أنه منذ عام 2014، أصبح المواطنون يخشون إشعال جهاز التدفئة، حتى أن أحد المواطنين قال لي “نظام الرجل الواحد أحرق الجيوب”.

وتحولت دراسة أكين إلى كتيب، يشرح بالتفصيل الزيادة في فواتير الغاز خلال فترة حكم الرجل الواحد. ومن المقرر توزيعه على جميع المواطنين من خلال المنظمات الحزبية في جميع أنحاء تركيا.