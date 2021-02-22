أنقرة (زمان التركية)- تجري اليونان مناورة مشتركة مع الولايات المتحدة للمرة الثانية في تراقيا الغربية.

وأعلن أن المناورة التي تحمل اسم “Defender Europe 2021” ستشارك بها أكثر من 150 مروحية أمريكية، من بينها مروحيات أباتشي الهجومية.

وتصل مروحيات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي إلى ميناء ألكساندروبوليس على متن سفينة شحن تحمل اسم Endurance، وستقام التدريبات في منطقة تدريب الرماية Iskeçe Kayalar بطائرات هليكوبتر يونانية من نفس النوع.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، بشأن المركبات العسكرية التي ستصل إلى ميناء ألكسندروبوليس، فهناك 110 مروحيات بلاك هوك و25 مروحية هجومية من نوع أباتشي و10 مروحيات نقل ثقيل من طراز شينوك، بجانب أكثر من 1800 جندي قادمين إلى المنطقة .