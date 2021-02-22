أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اعتقال 14 مشتبه بهم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في العاصمة أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول إن المعتقلين الـ 14 من قبل فرق المخابرات التابعة لإدارة شرطة أنقرة وفرع مكافحة الإرهاب، جميعهم من “الرعايا الأجانب” ولهم اتصال مع تنظيم داعش الإرهابي ومناطق الصراع.

وتوصلت السلطات إلى معلومات تفيد بوجود 21 مشتبها في انتمائهم إلى داعش اعتقل منهم 14 حتى الآن تم نقلهم إلى مركز الشرطة بعد فحوصات طبية.

وذكرت الوكالة أن الجهود جارية للقبض على المشتبه بهم الآخرين.

وكنت السلطات التركية أعلنت الخميس الماضي القبض على 8 عرب مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بولاية أضنة جنوب البلاد، 4 منهم سوريون و4 عراقيون.