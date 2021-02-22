أنقرة (زمان التركية) – أطلق طلاب جامعة “باشاري” المغلقة في تركيا حملة للمطالبة بالإفراج عن رئيس الجامعة، يونس باكدمير، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد في سجن سمسون الذي يقبع به منذ نحو أربع سنوات ونصف.

وأوضح الطلاب في نص حملة التوقيعات على موقع Change.org أن الأسبوع اثبت إصابة نحو مئة معتقل في سجن سامسون بفيروس كورونا المستجد، وأن من بين السجناء المصابين رئيس جامعة باشاري، يونس أكدمير، والأمين العام للجامعة، مراد يوجيل، ورئيس وحدة الصحة والثقافة والرياضة، هارون باشاران، وزملاء آخرين.

ودعا الطلاب وزارة العدل لإخلاء سبيل هؤلاء المصابين بكورونا للعلاج داخل منازلهم تحت رعاية أسرهم.

ووفق الطلاب يعاني باكدمير، الذي يبلغ من العمر 60 عاما وخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله وسجنه،من مرض توقف التنفس أثناء اليوم وينام باستخدام جهز تنفس.

وكانت المحكمة قد قضت بالسجن 8 سنوات و9 أشهر بحق باكدمير المعتقل منذ سبتمبر/ أيلول من عام 2016 في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل في عام 2016.