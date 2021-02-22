أنقرة (زمان التركية)- سرد طالب تركي، تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر الشرطة ثم احتجازه قبل الإفراج عنه لاحقا.

ومؤخرا، تم اختطاف ثلاثة طلاب في أنقرة من قبل أشخاص أعلنوا أنهم من ضباط الشرطة، وبعد ضغط شعبي، تم إطلاق سراح الطلاب بعد ساعتين.

الطلاب الثلاثة هم بيازيد علي بيرك أيدوغان المدير الإقليمي لحزب العمال التركي (TIP) والطالب بجامعة يلدريم، وأعضاء التجمع الطلابي في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، أوغورجان باينال وسينا ​​بادملي.

ويقول بيازيد أيدوغان إنه بعد خروجه من منزله في العاصمة أنقرة، اقترب منه 3 أشخاص وطلبوا هويته ثم أجبروه على ركوب سيارة.

ويتابع أيدوغان في تصريح لموقع (أحول تركية): “لقد فهمت أنني تعرضت للاختطاف عندما وصلنا إلى مخرج أنقرة، وعندما حاولت إبلاغ المحامي الخاص بي في السيارة، تم أخذ هاتفي وضربي”.

وأوضح أيدوغان أن المختطفين قالوا له “نحذرك في الوقت الحالي، ولكن بعد ذلك سنقتلك”، مشيرا إلى أن الضغط المتزايد على المعارضة في تركيا، يجعل الناس تشعر بالغضب وليس الخوف.

في النهاية تُرك بيازيد أيدوغان، في حقل في منطقة غولباشي بعد تعرضه للضرب، كما عثر على تُرك أوغوركان بينال، الطالب في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، في منطقة بورساكلار، اما سينا باديملي فعثر عليه في منطقة سينكان.

وسجلت 33 حالة اختطاف منذ إعلان حالة الطوارئ في تركيا عقب محاولة الانقلاب عام 2016.