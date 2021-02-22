أنقرة (زمان التركية)- زعمت البرلمانية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري جمزة تاشجير، أن هناك زيادة مقلقة ومخيفة في استخدام مضادات الاكتئاب في تركيا.

وأوضحت تاشجير وهي طبيبة صيدلانية أن نسبة الزيادة في استخدام مضادات الاكتئاب كانت 1.8% من 2018 وحتى 2019، ولكن من 019 إلى 2020 بلغت نسبة زيادتها 9.6%.

وتضيف تاشجير أنه تم بيع 49.8 مليون صندوق من الأدوية المضادة للاكتئاب في عام 2019، بينما ارتفع هذا العدد إلى 54.6 مليون في عام 2020.

وتشير البرلمانية إلى أن حزب الشعب الجمهوري، قام بمسح الصحف المحلية في 81 مقاطعة واحدة تلو الأخرى ووجدوا أن 95 شخصًا على الأقل انتحروا في يناير، مؤكدة أن السبب الأكبر لحالات الانتحار بلا شك هو المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الظروف الوبائية.

وخلال تعليقه على هذه البيانات، أشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، إلى أن البطالة الحقيقية في تركيا تجاوزت 11.2 مليون. فالملايين من العاطلين عن العمل، ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم ولا يمكنهم رعاية أسرهم، وبالتالي يعتبرون الآن الانتحار هو الحل الوحيد.

يذكر أنه بحسب بيانات وزارة التجارة، فقد تم إغلاق 99 ألف 588 متجرًا و 40 ألفًا 735 شركة في عام 2020، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين و 16 ألفًا وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركي، في حين بلغ العدد الحقيقي ‘ للعاطلين عن العمل. 10.7 مليون.

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