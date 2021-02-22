القاهرة (زمان التركية)ــ أعلن عن فوز الدكتورة إلهام محمود أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، بجائزة الامتياز العلمي “كوامي نكروما” كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا.

كشف عن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، وقال إن مصر تضع البحث العلمي على قائمة اهتماماتها، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمي، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.

الدكتورة إلهام محمود عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية، قدمت إسهامات بارزة في مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت في جامعة “ساوثهامبتون” البريطانية 10 سنوات، ونشرت 50 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة، وشاركت في عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة لحصولها على شهادات دولية في التطوير المؤسسي وتدريب الكوادر الجامعية. وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن جائزة “كوامي نكروما” تعد أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويأتي اسم “جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي نكروما للتميز العلمي” تخليدا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.