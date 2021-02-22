أنقرة (زمان التركية) – أجاب مسئول روسي عن سؤال حول احتمالية الإنتاج المشترك لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 مع تركيا، السلاح الذي جلب لأنقرة عقوبات وانتقادات واسعة.

نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، الكساي فرولكن، قال إن الجانب الروسي في مباحثات دائمة مع الشركاء الاتراك وأنهم يواصلون العمل على المجالات المختلفة للتعاون العسكري التقني.

ولم يقدم فرولكن أية تفاصيل أخرى حول القضية.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد سلّمت تركيا أربع بطاريات من طراز صواريخ الاس 400 في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

هذا وتشمل الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، بندا يتيح إمكانية إنتاج المنظومة الروسية بشكل مشترك مع تركيا بنسبة معينة في حال إتمام عملية التسليم الثانية، التي لم تتم حتى الآن.

من جهة أخرى تقول الولايات المتحدة إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة F 35 وأنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي، لكن تركيا ترفض ذلك وتقول إن الصواريخ الروسية لن يتم دمجها في الناتو.

وفضلا عن انتقادات الناتو، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”. واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.

وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن امتلاك تركيا الحليف في الناتو، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 “أمر مرفوض”. فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع “البنتاجون” إن تسلم تركيا لدفعة الثانية من منظومة الصواريخ الروسية، سيجلب لها عقوبات إضافية.