أنقرة (زمان التركية) – سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد في تركيا ارتفاعا قياسيا في البلدات التي شهدت مؤتمرات مكتظة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبينما تحث حكومة العدالة والتنمية المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس، وتفرض إغلاقا إلزاميا على مؤسسات مثل المطاعم والمقاهي، لا يتم مراعاة أي من هذه الأمور في المؤتمرات التي يشارك بها الرئيس رجب أردوغان وقيادات حزب العدالة والتنمية.

وعبر تويتر نشر وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء الإثنين نعدل إصابات فيروس كورونا المستجد بالمدن التركية خلال الفترة بين 15 و21 فبراير/ شباط الجاري.

وذكر كوجا في تغريدته أن بعض المدن شهدت زيادة واضحة في إصابات كورونا التي قاربت المئة ألف إصابة.

اللافت في الأمر هو ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالمدن التي شهدت مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الحاكم للنساء والشباب التي وصفها أردوغان بـ”المكتظة” لإظهار شعبيته، وذلك على الرغم من دعوات كوجا بالانصياع للإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الإطار سجلت سامسون وأوردو أعلى زيادة في الإصابات الأسبوعية، تبعهما جيراسون في المرتبة الثالثة.

جدير بالذكر أن ولاية جيراسون كانت قد شهدت عقد مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الثامن من الشهر الجاري.

وخلال الفترة بين الثامن والرابع عشر من الشهر الجاري كانت إصابات فيروس كورونا المستجد في جيراسون تبلغ 184 ألف و34 إصابة، غير أن هذه النسبة ارتفعت على 217 ألف و51 إصابة في الفترة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسجلت إصابات كورونا زيادة ملحوظة في كل من إسطنبول وسقاريا وجيراسون وأرضوروم وتوكات وملاطيا وباليك اسير ونيدا التي شهدت مؤتمرات الحزب الحاكم.

ماذا قال أردوغان؟

كان أردوغان قد ألقى كلمة خلال مؤتمر الحزب بولاية ريزا والذي لا يراعى فيه قواعد التباعد الاجتماعي، وامتدح أردوغان اكتظاظ القاعة بالحضور، قائلا: “نعقد مؤتمرا خلال جائحة كورونا وعلى الرغم من هذا فإن القاعة ممتلئة بأكملها”.