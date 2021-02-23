أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان الكندي مشروع قانون يصف ممارسات الصين بحق أقلية الأويغور المسلمين “إبادة جماعية”.

وحظي مشروع القانون بموافقة 266 من نواب البرلمان الكندي الذي يضم 338 مقعدا، بينما امتنع الوزير الوحيد المشارك في عملية التصويت عن التصويت بالنيابة عن الحكومة الكندية.

وخلال الجلسة المنعقدة مساء أمس بتوقيت كندا تم إقرار مشروع القانون بعنوان ” الأقليات الدينية في الصين” الذي طرحه نائب الحزب المحافظ المعارض عن مدينة ويلينجتون، مايكل تشونغ، على الجمعية العمومية.

وسكارك 266 نائبا في عملية التصويت من بينهم 184 نائبا عن أحزاب معارضة ومستقلين و82 نائبا عن الحزب الليبرالي الحاكم. وفق موقع يورونيوز.

وصوت سائر النواب المشاركين في عملية التصويت لصالح مشروع القانون. وبهذا أقر البرلمان الكندي بأن ممارسات الصين بحق الأويغور تندرج تحت بند “الإبادة الجماعية”.

هذا وقاطع 72 نائبا عن الحزب الليبرالي الحاكم عملية التصويت.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، كان قد ذكر في تصريحاته قبيل عملية التصويت أنهم سيمتنعون عن التصويت خلال عملية الاقتراع.