أنقرة (زمان التركية) – قال متحدث باسم البنتاغون، إن تركيا المفروض عليها عقوبات في الوقت الحالي بسبب الإصرار على امتلاك منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، كان لديها فرصة الحصول على سلاح أمريكي.

وذكر جون كيربي، المتحدث باسم البنتجون في تصريحات حول التوترات القائمة بين أنقرة وواشنطن أن تركيا كان لديها فرصة امتلاك منظومة الباتريوت الأمريكية عدة مرات خلال السنوات الأخيرة لكنها اختارت منظومة الاس 400 وأكسبت روسيا النقود ومجال نفوذ.

ودعا كيربي الحكومة التركية خلال المؤتمر الصحفي إلى التخلص من منظومة الاس 400 الروسية. وأكد أن قرار إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات الاف 35 لا يزال ساريا.

وقال المسؤول الHمريكي: “تركيا كان لديها فرصة لامتلاك منظومة الباتريوت عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أنها اختارت منظومة الاس 400 التي أكسبت روسيا النقود ومجال نفوذ”.

جدير بالذكر أن تركيا تسلمت أربع بطاريات اس 400 من روسيا في إطار الاتفاقيات المبرمة بينهما. وتبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة بين الدولتين 2.5 مليار دولار.

وتقول الولايات المتحدة إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة F 35 وأنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي وعلقت على إثر ذلك حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية، لكن تركيا ترفض ذلك وتقول إن الصواريخ الروسية لن يتم دمجها في الناتو.

وفضلا عن انتقادات الناتو، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”. واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.

وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن امتلاك تركيا الحليف في الناتو، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 “أمر مرفوض”. فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع “البنتاجون” إن تسلم تركيا لدفعة الثانية من منظومة الصواريخ الروسية، سيجلب لها عقوبات إضافية.