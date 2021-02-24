أنقرة (زمان التركية)- روج الشيف التركي، نصرت جوكتشا، الشهير باسم “حبيب الملح” لمطعمه الجديد “nusr_et” في مدينة دالاس الأمريكية، بعرض جوي مذهل.

جوكتشه نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرت خلاله لوحة تجرها طائرة مكتوب عليها “nusr_et سيفتتح في دالاس الأسبوع القادم”.

وشاهد مقطع الفيديو الذي نشره جوكتشه، أكثر من 2 مليون ونصف شخص.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مطعم جوكتشه الجديد في الـ7 من فبراير الجاري.

ويمتلك الشيف نصرت مطعما أخر في الولايات المتحدة افتتحه في نيويورك عام 2018، وكان الكاتب وناقدُ الطعام الأمريكي ستيف كوزو، وجه انتقادات لاذعة بسبب الأسعار الباهظة لقائمة الوجبات التي يقدمها مطعم نصرت في نيويورك.

ستيف كوزو، قيم مستوى اللحم بدرجة وسط، كما انتقد الأسعار الباهظة لقائمة الوجبات، وعبّر عن استيائه من التجربة ككل.

وقال في مقاله له قبل عامين إن “أمريكا لم تكن ورقة حظ رابحة للطاهي التركي نُصرَت المشهور بحركة رش الملح الخاصة به، فأمريكا لديها ثقافة ومستوى رفيع في طهي وتحضير اللحم”.

وولد نصرت عام 1983 في مدينة أرضروم التركية شمال شرق البلاد لأب فقير جداً يعمل في أحد مناجم التعدين وله خمسة أخوة.

وتشتهر سلسلة مطاعم “نصرت” بتقديم تشكيلة واسعة من اللحوم التي يتم طهيها بطريقة خاصة وبهارات مبتكرة بالإضافة إلى أنواع اللحوم المختلفة التي يتم تربيتها في مراعي طبيعية حسب ما يقول القائمون عليها وتعتبر أسعارها ضمن الأغلى عالمياً وتستهدف الطبقة الغنية بشكل عام ويتطلب الحصول على طاولة في مطاعمه حجزا مسبقا خـاصة في المناسبات والإجازات الأسبوعية.

https://www.instagram.com/p/CLnOfeJFwQ3/