أنقرة (زمان التركية) – فشلت محاولات الأطباء في انقاذ مواطن تركي عرف بشغفه لعلوم الفضاء بعد إصابته بمرض السرطان.

وكان عبد القدير توبكاش (67 عاما) المقيم في بلدة سور بمدينة دياربكر قد تلقى خطاب شكر من وكالة ناسا لمشاركته إياها ومرصد وكالة الفضاء التركي نتائج عمليات الرصد التي أجراها باستخدام تليسكوبه الخاص على مدار 27 عاما انطلاقا من شغفه بالفضاء.

وتم مصادرة تلسكوب توبكاش الخاص خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في بلدة سور، غير أنه حصل على تليسكوب جديد من خلال حملة أطلقها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأجله.

وواصل توبكاش متابعته للفضاء باستخدام تلسكوبه الجديد، غير أنه تم تشخيصه بالسرطان قبل فترة قريبة وبدأ على إثر ذلك تلقي العلاج داخل مستشفى الأورام بجامعة دجلة التي توفى فيها قبل ساعات.

وبالأمس خيم الحزن على المدينة بعد إعلان نبأ وفاة توبكاش على الرغم من كل محاولات الأطباء.