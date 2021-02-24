أنقرة (زمان التركية)ـــ استهدفت السلطات التركية من جديد عشرات العسكريين، أغلبهم من القوات الجوية، بحملات اعتقال تمت في 47 مقاطعة.

وكشفت السلطات التركية عن اعتقال 130 عسكريا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، 103 منهم موظفين في الجيش.

وقالت التحقيقات إن المشتبه بهم استخدمو هواتف عمومية للتواصل مع حركة الخدمة.

وصدر قرار اعتقال بحق 148 مشتبهاً بهم في قطاعات مختلفة بالجيش، فيما تم اعتقال 130 منهم في 47 مقاطعة مقرها إزمير.

47 من المعتقلين ينتمون إلى القوات الجوية و18 لقيادة القوات البحرية و12 من القوات البرية و38 من قوت الدرك و19 من خفر السواحل. وتبين أن 14 من المشتبه بهم من طلاب مدرسة عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب.

ومن بين المشتبه بهم ذكر أنه كان هناك عقيد و3 برتبة رائد و8 نقباء و31 ملازمًا و66 ضابط صف و25 رقيبًا متخصصًا.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.